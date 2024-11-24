86 متسابقاً في ختام بطولة الإمارات للتزلج على الماء



تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، التي استمرت لثلاثة أيام في كاسر الأمواج بأبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهدت البطولة مشاركة مميزة من 86 متسابقاً يمثلون 23 دولة، في حدث رياضي يعكس التميز والإقبال الكبير على الرياضات البحرية في الإمارات. وتضمنت البطولة عدداً من الفئات التي جمعت بين الناشئين والمبتدئين والمحترفين من الرجال والنساء، وشملت فئة الناشئين والمبتدئين رجال، وفئة الفري رايد للرجال، إضافة إلى الفئة المفتوحة سيرف للرجال، والمبتدئات من الفتيات، والفئة المفتوحة للنساء، وفئة الفري رايد للنساء. كما تضمنت فئة الإنترميديت رجال، وفئة الهواة من الرجال والنساء، وفئة السكيم للمبتدئين، والفئة المفتوحة سكيم للرجال والنساء، لتغطي بذلك مجموعة واسعة من المهارات والمستويات.



وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن الجولة الأولى حققت نجاحاً كبيراً من حيث عدد المشاركين ومستوى المنافسة. وأضاف: تعد بطولة التزلج على الماء منصة مثالية للشباب لاستعراض مواهبهم والتنافس بروح رياضية عالية. نحن فخورون بالمشاركين الذين أظهروا مهارات استثنائية واستعرضوا أفضل ما لديهم على الماء. كاسر الأمواج كان الموقع المثالي لهذه البطولة، حيث وفر أجواء رائعة للتحدي والمتعة.



وقد شهدت المنافسة تقييماً دقيقاً من قبل لجنة التحكيم، حيث تم منح كل متسابق خمس دقائق لتقديم استعراضه أمام اللجنة، مع التركيز على مهارات التحكم، والسرعة، والحركات الاستعراضية. ولاقت البطولة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، ما أضفى أجواء مميزة على المنافسات. وتتطلع البطولة إلى تتويج الفائزين غداً في الحفل الختامي، وسط حضور المنظمين والجمهور، لتكون استمراراً قوياً لموسم مميز للرياضات البحرية في الإمارات.