منتخب الإمارات بطل الخليج للسباحة بـ79 ميدالية ملونة

توج منتخب الإمارات للسباحة بطلاً للنسخة الـ30 من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما رفع حصيلته الإجمالية إلى 79 ميدالية ملونة في ختام المنافسات التي استضافها المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، على مدار 4 أيام بمشاركة 6 دول وأكثر من 200 سباح وسباحة.



وحصد منتخب الإمارات 42 ميدالية ذهبية و25 فضية و12 برونزية، متصدراً الترتيب العام للبطولة، ومثبتاً تفوقه في فئتي الرجال والسيدات، خصوصاً بعد سيطرته على فئة العمومي رجال بتحقيق 11 ذهبية في هذه الفئة.

وفي المقابل، حل منتخب الكويت في المركز الثاني بعدما جمع 88 ميدالية ملونة بواقع 30 ذهبية و35 فضية و23 برونزية، في واحدة من أقوى مشاركاته خلال السنوات الأخيرة.



وجاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 74 ميدالية، منها 26 ذهبية و27 فضية و21 برونزية، محافظاً على حضوره القوي في فئة الرجال التي شهدت منافسة كبيرة بينه وبين الإمارات والكويت.

واحتل منتخب البحرين المركز الرابع محققاً 53 ميدالية «13 ذهبية، 17 فضية، 23 برونزية»، بينما جاء منتخب قطر في المركز الخامس برصيد 36 ميدالية «12 ذهبية، 8 فضيات، 16 برونزية»، ثم منتخب عمان في المركز السادس برصيد 13 ميدالية «ذهبيتان، 4 فضيات، 7 برونزيات»



وشهدت البطولة أجواءً تنظيمية مميزة وإقبالاً جماهيرياً لافتاً، ما يعكس جاهزية العاصمة أبوظبي لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الإقليمية، إضافة إلى التقارب الواضح في المستويات الفنية بين المنتخبات، والذي منح السباقات طابعاً تنافسياً مثيراً طوال أيام البطولة.