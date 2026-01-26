مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق في أبوظبي الخميس

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، والذي ينطلق الخميس المقبل، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي، ودعم مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة والرياضات البحرية. ويشهد المهرجان مشاركة 60 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في عدد من السباقات البحرية المتنوعة، التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية، وسط مشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.



وتنطلق منافسات الفترة الصباحية بسباقات الكاياك الشاطئي، عقب التسجيل والاجتماع التنويري للمشاركين، فيما تُقام خلال الفترة المسائية سباقات الشراع الموحد، إلى جانب سباقات الكاياك الفردي والزوجي، في أجواء تعكس روح التحدي والإصرار التي يتمتع بها المشاركون.

ويشارك في المهرجان عدد من الجهات، من بينها فريق VHASI الفرنسي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ونادي دبي الدولي للزوارق الشراعية، إلى جانب هيئة زايد لأصحاب الهمم، ما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجال الرياضي والإنساني.



كما يشهد الحدث حضور تلاميذ ومدرسي وأولياء أمور مدرسة لويس ماسينيون الفرنسية، لدعم وتشجيع المشاركين، في مشهد يجسّد قيم التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأكد خليفة السويدي مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تنظيم هذا المهرجان يجسد التزام النادي بدعم أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة البحرية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تدريبية آمنة ومناسبة تسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزز ثقتهم بأنفسهم.



وأضاف أن المهرجان يمثل منصة رياضية وإنسانية مهمة لإبراز قدرات أصحاب الهمم، وترسيخ رسالة مفادها أن الرياضة مساحة مفتوحة للجميع، وقادرة على صناعة الفرح وتحقيق الإنجاز.

ويأتي تنظيم المهرجان تأكيداً لحرص نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة زايد لأصحاب الهمم على ترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتوفير بيئة رياضية شاملة تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.