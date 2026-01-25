تألق إماراتي ومشاركة دولية كبيرة في «مهرجان دبي للرياضات المائية»

تألق نجوم دولة الإمارات في منافسات سباق دبي للدراجات المائية، الذي أقيم ضمن فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية»، حيث شهدت الجولة النهائية للسباق تنافساً قوياً امتد حتى مساء أمس السبت على شاطئ جبل علي. وقدم المشاركون أروع المستويات في مختلف الفئات التخصصية للدراجات المائية، وذلك بحضور قوي من أبناء الدولة، والمشاركة من نخبة الدراجين من نحو 12 دولة مختلفة، وهي إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، والبحرين وقطر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وأستراليا، وفرنسا، والمجر، والنمسا وجزر كايمان وغيرها.



وقام محمد حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، حيث تنافس المشاركون على جوائز مالية تبلغ 351 ألف درهم، إذ يعد هذا واحداً من أهم السباقات على مستوى المنطقة.



ونجح راشد علي الملا في تحقيق المركز الأول في فئة الاستعراض الحر، متقدماً على المغربي ياسين فضلي الذي حل ثانياً، والجنوب أفريقي رينارد إسترهويزن صاحب المركز الثالث. وكسب سلمان العوضي فئة جالس جي بي 2، يليه عامر حوير في المركز الثاني، وخالد المازمي في المركز الثالث، وجاء سهيل راشد الطاير في المركز الأول في فئة واقف جي بي 2، يليه الكويتي ناصر الرجيب في المركز الثاني، وسعود العوضي في المركز الثالث.

كما حقق جمال الجناحي المركز الأول في فئة جالس جي بي 3، يليه سيف الشويهي في المركز الثاني، والمجري ألبرت أغنيس في المركز الثالث، وكسب عبدالله يونس سباق واقف للناشئين جي بي 3، يليه زايد الحمادي في المركز الثاني، ومحمد راشد الطاير في المركز الثالث.



وجاء حمدان الحتاوي في المركز الأول في فئة واقف للناشئين جي بي 3، يليه الفرنسي ميلو دولياش في المركز الثاني، ومحمد حريز في المركز الثالث، وكسب سعود محمود العوضي سباق واقف جي بي 4، يليه علي العلي وسيف الشويهي في المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة جالس للمحترفين جي بي 1، جاء الكويتي يوسف عبدالرزاق في المركز الأول، يليه المجري كازا جيورجي، وحل خالد المازمي في المركز الثالث.



وفي فئة واقف للمحترفين جي بي 1، حقق الأسترالي كيفن ريترر المركز الأول، يليه عمر الراشد وعلي العلي في المركزين الثاني والثالث، وفي فئة واقف للمخضرمين جي بي 2، حقق الفرنسي ستيفن دولياك المركز الأول، يليه راشد الطاير في المركز الثاني، وحريز بن حريز في المركز الثالث، وسيطر الثلاثي الكويتي على المراكز الأولى في فئة جالس جي بي 4، وهم أحمد عبدالعزيز الخضري، وشاهين رمضان وفواز عيسى.



وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن هذه المنافسات تأتي في إطار توجه وجهود استراتيجية النادي 2025-2027، التي تركز على دعم الجهود المستمرة في رعاية المواهب وتحفيز مختلف الأجيال على ممارسة الرياضات البحرية، حيث تابعنا منافسات المخضرمين والناشئين وبينهما فئات الشباب المتنوعة، وكان من اللافت أن بعض أفراد العائلات تواجدوا في جميع هذه الفئات، ما يدل على تعاقب الأجيال والاستمرارية التي نتطلع من خلالها لبناء المستقبل بطموحات كبيرة. وتقدم المري بالشكر لشركاء النجاح، وأبرزهم القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، وقنوات دبي الرياضية، وقناة ياس.