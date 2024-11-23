ميناء راشد يدشن الموسم الخامس لعالمية الإبحار الشراعي اليوم

تستعد دبي اليوم، لاستضافة أكثر السباقات إثارة على الماء، معلنة انطلاق الموسم الجديد لسلسلة سباقات «سيل جي بي» العالمية، والذي يُعد الأكبر والأوسع في تاريخ البطولة حتى الآن، وسيشهد سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، المقدم من «بي أند أو ماريناز»، مواجهات حماسية بين 11 فريقاً.

ومن المتوقع أن يشهد موسم 2025 انطلاقة جديدة في عالم سباقات الإبحار، حيث تمتزج السرعة الفائقة بالتقنيات المتطورة، وسط تحديات هي الأكبر في تاريخ البطولة.

وتشهد بطولة رولكس سيل جي بي، انضمام فريقين جديدين إلى المنافسات، هما فريق مبادلة البرازيلي للإبحار، وفريق ريد بُل الإيطالي، ليصل عدد الفرق المشاركة في السباق الافتتاحي إلى 11 فريقاً، في أكبر مشاركة تشهدها البطولة حتى الآن.

وفي المقابل، يغيب الفريق الفرنسي عن منافسات دبي، حيث اختار الانضمام إلى الأسطول في محطة أوكلاند (ثاني جولات الموسم)، مستعداً للإبحار على متن أحدث قوارب F50 الشراعية، التي تخضع حالياً لعمليات تطوير مكثفة. ولضمان العدالة في الترتيب العام، سيحصل الفريق الفرنسي على نقاط تعويضية عن غيابه في حدث دبي.

في خطوة تاريخية ضمن الفرق الجديدة هذا الموسم، ستصبح مارتين غرايل، التي تقود فريق مبادلة البرازيلي للإبحار، أول امرأة تشارك في قيادة قارب في بطولة رولكس سيل جي بي.

ترحيب

ورحب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بالمشاركين في الموسم الخامس من الجائزة الكبرى «سيل جي بي» للإبحار الشراعي (إف 50)، والتي انطلقت فعالياته أمس من ميناء راشد في دبي، بمشاركة افضل الفرق والبحارة العالميين، في سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي، الذي يعد الحدث الافتتاحي للموسم الخامس من البطولة العالمية «سيل جي بي» 2024-2025 في دبي، بتنظيم من بي آند أو ماريناز، المؤسسة الرائدة، والتي تستضيف الحدث للعام الثالث على التوالي، بمشاركة 11 فريقاً هذه المرة، من مختلف قارات العالم.

وقال سعيد حارب «مرة أخرى، تؤكد دبي مكانتها المرموقة في الخارطة العالمية للرياضات البحرية، وها هي تستضيف البطولة الأغلى والأفضل في عالم الإبحار الشراعي، في إطار نهج دبي في استضافة كبرى البطولات والأحداث، والتي من بينها الجائزة الكبرى للإبحار».

ووجّه الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الشكر والتقدير إلى المؤسسات الوطنية التي تدعم الأحداث الكبيرة، ومنها شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، التي وقعت قبل أيام شراكة عالمية جديدة مع سباق الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي «سيل جي بي»، لمدة 3 سنوات، حيث ستتولى مسؤولية نقل وتسليم جدول الفعاليات السنوية للسباق، والذي يشمل بعضاً من أشهر الوجهات البحرية العالمية.

كما ثمّن الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، دور الناقلة الوطنية طيران الإمارات، التي ترعى الجولة الافتتاحية، وترتبط كذلك بشراكة عالمية مع «سيل جي بي» لمدة 5 مواسم، إلى جانب دورها كراعٍ رئيس لفريق الإمارات - بريطانيا، وشريك في حدث جائزة بورتسموث، في بالمملكة المتحدة، والتي تعود للواجهة في استضافة كبرى البطولات العام المقبل خلال الفترة من 19 و20 يوليو.

وشهدت القاعة الرئيسة في موقع الحدث في ميناء راشد، يوم أمس، انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بالحدث، بحضور سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

والسير راسل كوتس الرئيس التنفيذي لسيل جي بي، الذي عبّر عن سعادته بانطلاقة الحدث من هنا، من دبي، والتي أضحت مركزاً رياضياً وسياحياً مهماً في الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث يقام الحدث للمرة الثالثة على التوالي، ما يؤكد النجاح المتواصل لدبي كمحطة أساسية في جدول الفعاليات الموسمية لأبطال رياضة الإبحار.

جوائز مالية

وفي خطوة تعزز من إثارة المنافسة، أعلن السير راسل كوتس الرئيس التنفيذي لبطولة سيل جي بي، صباح أمس، عن رفع قيمة الجوائز النقدية إلى 12.8 مليون دولار أمريكي، تُوزَّع على مدار الموسم.

وقال كوتس: «يسرني الإعلان عن زيادة الجوائز المالية إلى 12.8 مليون دولار، وهو رقم نطمح إلى رفعه، مع استمرار توسعنا التجاري. التحديات أصبحت أصعب، والمكافآت للأداء الاستثنائي أصبحت أكبر، ما يمكننا من جذب - والاحتفاظ - بأبرز نجوم الرياضة. كما نأمل أن نلهم الجيل القادم من الرياضيين لبذل قصارى جهدهم، من أجل الانضمام إلى صفوف هذه الفرق المتميزة».