شرطة دبي تُنظم فعالية تجديف لأصحاب الهمم

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الرياضيين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فعالية تجديف لأصحاب الهمم في القناة المائية.

وتعد هذه الفعاليات جزءاً من الفعاليات الرياضية المُصاحبة لفعالية تحدي دبي للياقة 30*30، والهادفة إلى حض كافة أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة والتحديات والفعاليات الرياضية واتباع أسلوب حياة صحي مُستدام.

وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، أن الفعالية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم الفعاليات الرياضية لمختلف فئات المجتمع والعمل على إشراكهم فيها بما يعزز السعادة والتواصل، ويرسخ اسم مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية، ويجعلها من أكثر المدن نشاطاً وحيوية.