«فيكتوري 7» و«الفجيرة 96» يخوضان تحدي ختام «الشرقية إكس كات»

تختتم اليوم مراحل جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- بإقامة السباق الثاني في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية (الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات)، ويسبق السباق إقامة التجارب الرسمية، وسباق تصفيات أفضل زمن، في الفترة الصباحية.

ويأمل سفراء رياضة الإمارات في مواصلة مشوار التألق في البطولة العالمية، وتحقيق نتائج جيدة مع اليوم الختامي في محافظة الخبر، وحصد النقاط قبل الوصول إلى محطة الختام، والتي يستضيفها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل، في شواطئ جميرا.

وتوج زورق الفريق البريطاني رقم 8 (حامل اللقب)، بقيادة الثنائي مارتن كامبيل وسكوت ويليامز، بطلاً للسباق الأول لجائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الرابعة، أمس.

وحصل زورق الفجيرة 96، بقيادة الشقيقين روساريو وجيوسابي دي كولا، على المركز الثاني في السباق، ليضيف 30 نقطة جديدة، عززت موقفه في مركز الوصيف بالترتيب العام، برصيد 185 نقطة، خلف زورق لاسويد سويكات 2، الذي لم يكمل السباق بسبب عطل فني.

نقاط مهمة

وأنهى زورق فيكتوري 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، السباق الأول في المركز الثالث، ليضيف الفريق نقاطاً مهمة في الطريق نحو المنافسة على اللقب، محققاً 26 نقطة، عززت من موقفه في المركز الثالث للترتيب العام، والذي أصبح 163 نقطة.

وفي باقي المراكز، احتل الزورق الإيطالي كونسول بروكيرس المركز الرابع، وحصل زورق الشارقة 9، بقيادة الثنائي ميخائيل كيتشيف وديمتري فاندشيف، على المركز الخامس، ونال زورق الكويت كيو 8 أويل 17، المركز السادس، ثم الزورق البلجيكي تيسيماري 88 سابعاً.

وكانت منافسات تصفيات أفضل زمن، التي جرت صباح أمس، قد أسفرت عن فوز زورق الفجيرة بالمركز الأول، متقدماً عن باقي الزوارق، وحل الزورق الإيطالي-الأسترالي ترابل تو 10، ثانياً، وزورق السويد سويكات 2 ثالثاً.