الجولة الثانية لـ«دبي لقوارب التجديف 30 قدماً» اليوم

تتجه أنظار عشاق السباقات المحلية البحرية التراثية اليوم إلى قناة دبي المائية قبالة ممشى الجداف وعند مدخل خور دبي بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية، التي تحتضن بداية من الساعة الثالثة عصراً منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2025)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم.

وتجمع التظاهرة اليوم 41 قارباً على متنها ما يصل إلى 400 بحار من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من هواة هذه الرياضة، سيتنافسون جميعاً على (ناموس) الشوطين المحلي المخصص لقوارب أبناء الدولة، والمفتوح الذي تتنافس عليه فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وقوارب الأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأخذ سباق اليوم أهمية خاصة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، كونه المحطة الختامية المؤهلة للمشاركة ضمن النخبة في أغلى البطولات في شوطي النسخة رقم 28 لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف الذي تحدد له يوم الثلاثين من الشهر الجاري.

تفوق

وكان سباق الجولة الأولى الذي أقيم الأسبوع الماضي قد أسفرت نتائجه عن فوز القارب غازي 96 بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بالمركز الأول في الشوط المحلي وحصد 30 نقطة منحته صدارة هذا الشوط، بينما فاز القارب العماني بلعرب 44 بقيادة النوخذة حميد سالم البحري بالمركز الأول في الترتيب للشوط المفتوح ونال 30 نقطة أيضاً.

ويشارك في الشوط المحلي 23 قارباً، هي: قاربي وادي سهم 2 ومن جميرا 4 وقاربي زلزال 5 و51 وعناد 6 والصاروخ 7 وثوبان 10 وقاربي رأس الخيمة 27 و50 والشارقة 32 والعاصفة 36 وأساس 39 وقوارب وادي حام 40 و88 و99 والفجيرة 47 والظافر 49 وجلفار 55 والساحل 75 ومبارك مارين 87 ووادي السيجي 11 والذهب 66 وغازي 96 (بطل الجولة الأولى).

ويسجل الشوط المفتوح مشاركة 18 قارباً، هي: أف 3 (89) وقاربا شرطة دبي 3 و30 والزعابي 8 والوصل 9 وعناد 14 والصاروخ 60 وجلفار 61 والذهب 65 وقاربا إيه تي سي مارين البرق 15 والجبر 69 وقارب شرطة أبوظبي (مكاسب 74) ومربك 34 وبرق 63 وافون سنتر 31، إضافة لقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي كي إتش كي 54 وفيكتوريوس 53 (مملكة البحرين)، وبلعرب 44 وشباب صحار 22 (سلطنة عمان).

ومن المنتظر أن تقطع القوارب المشاركة في الشوطين المحلي والمفتوح مسافة تصل إلى 2.3 كلم في مسار انسيابي من خط البداية في عمق قناة دبي المائية بالقرب من الخليج التجاري وإطلالة برج خليفة بعد رفع العلم الأخضر والاتجاه نحو خط النهاية قبالة الواجهة البحرية في فيستيفال سيتي.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لإنجاح الحدث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والملاك والنواخذة المشاركين، حيث سيتحول مقر السباق في ممشى الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية بالقرب من المدرسة السويسرية صباح اليوم إلى خلية نحل بوصول القوارب وانعقاد الاجتماع التنويري لسحب قرعة وشرح آخر التعليمات، ومن ثم التوجه لقناة دبي المائية من أجل الاصطفاف في خط البداية عند الساعة الثالثة عصراً.

إشادة

وأشاد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباقات قوارب التجديف 30 قدماً للتعاون المستمر والالتزام بكل التعليمات والشروط، ما سهل من المهام التنظيمية في الجولة الأولى، التي نأمل أن تستمر أيضاً في سباق اليوم - السبت - الذي يمثل الجولة الثانية والختامية المؤهلة لأغلى بطولات قوارب التجديف، كأس آل مكتوم 28.

كما ثمن الجهود الكبيرة من شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، من بينها مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في أسرة قنوات دبي الرياضية التي تنقل المنافسات على الهواء مباشرة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وفي أي بي للخدمات الطبية.

ووجه محمد سيف المري دعوة مفتوحة إلى الجمهور الكريم لحضور ومتابعة السباق في موقعه المعتاد عند ممشى الجداف وعلى مياه قناة دبي المائية بين واجهة فيستيفال سيتي والخليج التجاري وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.