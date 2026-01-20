221 رياضياً من 34 جنسية في ختام «يوم دبي البحري»



اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، فعاليات «يوم دبي البحري»، بمشاركة 221 رياضياً ورياضية من 34 جنسية، في حدث رياضي بحري مجتمعي استضافه شاطئ جبل علي بدبي، وشهد منافسات في 4 مسابقات رئيسية. شهد المنافسات الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الذي توّج الفائزين بحضور عدد من المسؤولين في النادي والاتحاد، وممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي.

وفي بطولة الإمارات للشراع الحديث، فرض نادي دبي لزوارق الشاطئ تفوقه في فئة «أوبتيمست» بحصول لاعبيه جيان لوك هيرفي، وأليكساندر واليتين، وكورنيلا باياك على المراكز الثلاثة الأولى.



وفي فئة «إل سي أيه 4 للسيدات»، تصدرت مروى الحمادي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتلتها أليازية الحمادي، ثم ميا جيوت من نادي دبي لزوارق الشاطئ. كما فاز عبدالله الزبيدي من نادي أبوظبي بالمركز الأول في فئة «إل سي أيه 4 المفتوحة». وفي فئات «إل سي أيه 6»، حصدت ضحى البشر ومحمد عبدالله من نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركزين الأولين في فئتي السيدات والمفتوحة، بينما فاز عادل خالد من نادي الحمرية بالمركز الأول في فئة «إل سي أيه 7 المفتوحة».



وشهدت مسابقة دبي للتجديف الواقف والكاياك مشاركة قوية، حيث فاز التايلاندي ليفاي شارد بالمركز الأول في فئة التجديف الواقف للرجال، بينما توجت البريطانية أليسون كوك بالمركز الأول لفئة السيدات. وفي فئة الناشئين، أحرز الإماراتي راشد العسكر المركز الأول. أما في منافسات الكاياك، فقد سيطر لاعبو المغرب على المراكز الثلاثة الأولى لفئة الرجال، في حين تصدرت البولندية مارتا مورلو فئة السيدات.



وفي بطولة الألواح الطائرة «كايت سيرف»، فاز الفرنسي فرانسوا بيير بالمركز الأول في الفئة الحرة للرجال، وحل الإماراتي محمد عبيد ثانياً، بينما توجت البولندية مارتا مورلو بالمركز الأول في الفئة الحرة للسيدات.

كما شهدت المنافسات تتويج الفائزين في فئات «وينج فويل» و«هيدروفويل»، و«توين تيب»، مع حضور بارز للاعبين من فرنسا، ومصر، وسريلانكا.

واختتمت الفعالية بتتويج الفرنسي جاك كورسون بجائزة أفضل متسابق ناشئ، في تأكيد جديد على نجاح «يوم دبي البحري» كحدث رياضي يعزز نشر الرياضات البحرية واستقطاب مختلف الفئات العمرية والجنسيات.