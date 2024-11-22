«فيكتوري 7» يتطلع للتألق في جائزة الشرقية «إكس كات»

ترتفع في محافظة الخبر اليوم حرارة التنافس مع دخول منافسات جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024 مراحل الحسم بانطلاق السباق الأول في الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (السعودية) الرابعة تماماً بتوقيت الإمارات.

ويشارك في الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى 10 زوارق عالمية على متنها 20 متسابقاً يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في فريق فيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي، وفريق فاز مارين 3 بقيادة عارف الزفين وغوستانتين اوستينوف، والفجيرة 96 بقيادة الثنائي الشقيقين روساريو وجيوسابي دي كولا، وفريق الشارقة 9 بقيادة ميخائيل كيتاشييف وديمتري فانديشيف.

ويصارع أبطالنا باقي المنافسين على ألقاب السباقين الأول (اليوم) والثاني (غداً) لحصد النقاط ووضع قدم مع الكبار في هذا الموسم، قبل الوصول إلى الجولة الخامسة والختامية من البطولة العالمية، والتي ستقام في شواطئ دبي شهر ديسمبر المقبل خلال الفترة من 13-15 منه.

تجارب رسمية

ويسبق انطلاقة السباق إجراء التجارب الرسمية في الفترة الصباحية ثم سباق تصفيات أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول، حيث سيعمل المتسابقون والأطقم الفنية باجتهاد وجد من أجل تحقيق أفضل أداء يضمن لكل فريق حجز مكان مميز مع الانطلاقة في اللفة الأولى ويمنحه الفرصة لتصدر السباق من البداية.

ويتصدر الترتيب العام قبل السباق اليوم زورق سويكات 2 بقيادة الثنائي السويدي سابيسيان غورث واريك جوهانسين برصيد 192 نقطة، بينما يحتل زورق الفجيرة 96 المركز الثاني برصيد 155 نقطة، ويأتي زورق فيكتوري 7 ثالثاً برصيد 137 نقطة، بينما يجلس في المركز الرابع الزورق الإيطالي كونسول بروكيرس 22 برصيد 111 نقطة، والزورق البلجيكي تيسيلماري 88 خامساً برصد 87 نقطة.

ومن المنتظر أن يصل إلى مدينة الخبر اليوم محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية لترأس وفد النادي والإشراف على فريق فيكتوري ورفع الروح المعنوية لطاقم الفريق الذي يتطلع لمشوار وحصاد ناجح في الجولة المرتقبة، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 137 نقطة.