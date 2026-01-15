جادران الكرواتي لكرة الماء يزور مجمع حمدان الرياضي

زار وفد نادي جادران الكرواتي لكرة الماء مجمع حمدان الرياضي، حيث التقى سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال كرة الماء. وضم الوفد الكرواتي جاسمين ديفليك، القنصل العام لجمهورية كرواتيا في دبي، وجوسيب بافيتش، وكيل دولة في وزارة السياحة الكرواتية، وهو بطل أولمبي وعالمي وأوروبي في كرة الماء، توني فوكوشيتش، المستشار القنصلي، أنديلو شيتكا، مدير نادي جادران لكرة الماء، بطل العالم ووصيف بطل الأولمبياد، ديان سافيتشفيتش، نائب رئيس نادي جادران، ليوبولد ألينوفيتش، رئيس قدامى اللاعبين في النادي، ألين براكوس، الأمين العام للنادي، مايلة سمودلاكا، بطل العالم ووصيف بطل الأولمبياد، واللاعبين: جوسيب كريجاناس، سردان باشتار، يوريتسيا رونتيش، كما حضر اللقاء عبدالله شهداد، مدير مجمع حمدان الرياضي، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب في مجلس دبي الرياضي.



وأثنى سعيد حارب على مكانة الفريق الكرواتي، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، لا سيما أن الفريق الكرواتي يعد من بين الأفضل على مستوى أوروبا والعالم، وأن لاعبيه قد منحوا كرواتيا 105 ميداليات أولمبية، خلال الدورات الأولمبية السابقة، ويعدون أعمدة أساسية للمنتخبات الكرواتية في رياضة كرة الماء.

وتجول الوفد الكرواتي في أروقة مجمع حمدان الرياضي، حيث استمعوا من عبدالله شهداد، مدير المجمع إلى شرح وافٍ عن إمكانات وأقسام المجمع والبطولات العالمية العديدة التي استضافتها في الرياضات المائية وفي مختلف الرياضات الأولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية والمعارض والملتقيات المختلفة.



وعبر رئيس وأعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة والتعرف إلى الإمكانات الكبيرة للمجمع الرائد على مستوى العالم، كما عبروا عن سعادتهم بخوض مباراتين وديتين مع فريق «دبي كاملز» لكرة الماء، ومشاهدة التطور الكبير الذي تشهده دبي في الرياضات المائية عموماً وكرة الماء خصوصاً.

وفي ختام الزيارة قدم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي النسخة الإنجليزية من كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى كل فرد من الوفد الكرواتي، فيما قدّم النادي هدايا تذكارية للمجلس.