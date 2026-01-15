مذكرة تفاهم بين ناديي أبوظبي والفجيرة للرياضات البحرية لتعزيز التعاون المشترك

وقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الرياضات البحرية، والارتقاء بالأنشطة والفعاليات والبطولات.

وجرى توقيع المذكرة في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور أحمد إبراهيم مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي، في إطار توحيد الجهود بين الناديين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، والعمل المشترك على تنظيم بطولات بحرية وتعزيز حضور برامج تدريبية للمتسابقين والحكام والمنظمين.

وتأتي المذكرة ضمن توجه يعزز التنسيق والتكامل بين الأندية البحرية، بما يسهم في تعزيز منظومة الرياضات البحرية، ويتماشى مع جهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في دعم الشراكات المؤسسية.