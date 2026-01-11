«حشيم 153» بطلاً لثالث سباقات دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً

توج القارب «حشيم 153» للمالك والنوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بطلاً للجولة الثالثة من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 25 قارباً تضم نخبة النواخذة والبحارة الذين تنافسوا في بحر دبي، وصولاً إلى شواطئ جميرا.

وجاءت المنافسة قوية مع التزام القوارب المشاركة بالتحديثات الفنية الجديدة التي ساهمت في زيادة حدة المنافسة، والاستفادة من سرعة الرياح العالية نسبياً، وفي بقية المراكز جاء في المركز الثاني القارب «زلزال 217» للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وحل في المركز الثالث القارب «نمران 259» للمالك والنوخذة عبدالله محمدالمرزوقي.



وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وأشاد بمستويات المشاركين، وقال: «ساهمت الخبرات المتراكمة للنواخذة والبحارة في رفع إيقاع المنافسات لأقصى حدود، مما جعلنا نتابع سباقاً يترجم التطور المستمر في القوارب الشراعية وتحديداً فئة 43 قدماً، وهي الفئة التي حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على منحها سباقاً ثالثاً خاصاً بها، في ضوء التغييرات الفنية على القوارب، ورغبة أكبر عدد من النواخذة المشاركة وتجربة هذه التعديلات التي جاءت في ضوء التحديثات المستمرة التي يتم القيام لتطوير الرياضات البحرية».



وتوجه المري بالشكر للجهات الداعمة للسباق، وأبرزها القيادة العامة لشرطة دبي، وحرس السواحل، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي،ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وقنوات دبي الرياضية وفي أي بي دكتور وغيرهم، وأكد أن تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية يصب في صالح دعم الشباب لممارسة الرياضات البحرية والإبداع فيها، لمواصلة تناقل إرث الآباء والأجداد للأجيال القادمة عبر هذه المنافسات السنوية.

وعبر حسن عبدالله المرزوقي، الحاصل على المركز الأول، عن تقديره لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإقامته 3 سباقات لهذه الفئة في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يصب في صالح تطوير واحدة من أهم وأبرز الفئات في السباقات الشراعية، ويعزز من مستويات البحارة والتنافس فيما بينهم، حيث ينعكس من خلال تبادل الصعود على المركز الأول في منصة التتويج خلال السباقات الثلاثة، حيث شهد السباق الأول فوز القارب «سهم» رقم 170، لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، فيما شهد السباق الثاني فوز القارب «زلزال 217»، للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي.



من جانبه أكد النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، أن مجمل حصاد الموسم الحالي إيجابي، ففي فئة تحت 43 قدماً على وجه التحديد حصد المركز الأول في الجولة الثانية، والآن يحل في المركز الثاني في الجولة الثالثة، مع تواجده في دائرة المنافسة بشكل مستمر، وهو أمر يعود للرغبة والإصرار دائماً بمحاولة التواجد على منصات التتويج، وأن يتواصل تناقل ممارسة هذه الرياضة في الأجيال الصاعدة أيضاً.

ومن المقرر أن تتواصل نشاطات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموس الحالي، ويشهد الشهر الجاري إقامة «يوم دبي البحري» الذي سيتم الكشف عن فعالياته ويضم عدة مسابقات في نهاية أسبوع حافلة بالإثارة خلال الأسبوع القادم، إلى جانب نشاطات ومسابقات أخرى سيتم إقامتها على امتداد الموسم الحالي.