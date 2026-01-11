ختام الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات ضمن مهرجان أبوظبي البحري

اختتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وبالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، وسط مشاركة مميزة وتنافس قوي عكس تنامي حضور المرأة في الرياضات البحرية وتعزيز دورها في هذا القطاع.



وأسفرت نتائج الجولة عن تتويج فريق مريم عبد اللطيف بالمركز الأول بعد أن سجل وزن صيد بلغ 54.54 كيلوغراماً، فيما جاء في المركز الثاني فريق أريان مريان أريانوس بوزن 29.34 كيلوغراماً، وحل ثالثاً فريق مريم المنصوري بوزن 16.42 كيلوغراماً.



وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الفائزات من قبل نورة المنهالي مديرة إدارة التطوير المؤسسي والحوكمة في مجلس أبوظبي الرياضي، ووديمة الظاهري ممثلة هيئة البيئة – أبوظبي.



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تأتي ضمن رؤية مهرجان أبوظبي البحري ونادي أبوظبي للرياضات البحرية الهادفة إلى دعم الرياضات البحرية، وتعزيز المشاركة النسائية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية المرتبطة برياضة صيد الأسماك، بما يعكس مكانة أبوظبي وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات البحرية المتنوعة.