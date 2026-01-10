فريق أبوظبي للزوارق السريعة يضم النجم العالمي يوناس آندرسون



في خطوة استراتيجية تعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضات البحرية والسياحة الرياضية أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة تعاقده مع المتسابق العالمي يوناس أندرسون، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، إحدى أبرز البطولات البحرية على الساحة الدولية.



وجرى توقيع العقد في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، الذي أكد أن هذه الصفقة تتجاوز بعدها الرياضي، لتشكل إضافة نوعية لمسيرة أبوظبي في استقطاب أبرز الأسماء العالمية، وترسيخ حضورها عاصمة للرياضات البحرية والسياحة التنافسية.



وأشار القمزي إلى أن انضمام يوناس أندرسون يعكس الثقة العالمية المتزايدة بمنظومة الرياضات البحرية في أبوظبي، وما توفره من بنية تحتية متقدمة، وتنظيم احترافي، وبيئة قادرة على استضافة وصناعة الأبطال، إلى جانب دورها في الترويج للمدينة وجهة سياحية رياضية متكاملة.



وأضاف أن فريق أبوظبي يعمل وفق رؤية استراتيجية، تهدف إلى ربط الإنجاز الرياضي بالترويج السياحي، وتعزيز الحضور الدولي للإمارة عبر بطولات عالمية، تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتسهم في إبراز هوية أبوظبي البحرية وقدرتها على استقطاب الأحداث الكبرى.



من جانبه عبر المتسابق العالمي يوناس أندرسون عن فخره بالانضمام إلى فريق أبوظبي، مؤكداً أن تمثيل الإمارة في بطولة العالم يشكل محطة مهمة في مسيرته، ومشيداً بالمكانة التي تحظى بها أبوظبي على خريطة الرياضات البحرية العالمية.