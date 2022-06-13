مارسيلو يودع ريال مدريد بالدموع (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع البرازيلي مارسيلو فريقه ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين، لإعلان رحيله رسمياً عن صفوف الميرنغي.

ولم يتمالك مارسيلو نفسه وأجهش بالبكاء، أثناء حديثه عن الفترة التي قضاها في صفوف ريال مدريد التي امتدت 16 عاما.

وقال مارسيلو في مؤتمر الوداع: "وعدت نفسي أن أتحدث بشكل طبيعي وعدم البكاء ولكنني لم أستطع، أردت أن أشكر النادي وزملائي في الفريق والمدربين الذين عملت معهم، والأشخاص الذين يعملون في مقر النادي".

وأضاف: "نُكرس أنفسنا فقط للعب كرة القدم ولكن لكي نتمكن من القيام بذلك علينا أن نعمل، أود أن أشكر أفضل نادٍ في العالم على منحي الفرصة للتواجد معه طوال السنوات الماضية، شكراً لزوجتي أيضاً التي كانت بجانبي منذ أن بدأت رحلتي كلاعب كرة قدم، كلاريس زوجتي أنتِ جزء من نجاحي".

وأردف: "عندما غادرت البرازيل فكرت في اللعب بنادي أوروبي كبير والفوز بدوري الأبطال، كان اللعب لريال مدريد مغامرة رائعة، اليوم أغادر وأنا اللاعب صاحب أكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي".

وأتم: "كنت شخصاً محظوظاً لما امتلكته من أشخاص دعموني، قلت من قبل أن مستقبل ريال مدريد واعد، وأؤكد مرة أخرى على ذلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز