كلوب يؤكد رحيل البلجيكي ديفوك عن صفوف الريدز(فيديو)
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أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول رحيل الدولي البلجيكي، ديفوك أوريجي، عن صفوف الريدز
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ولفرهامبتون: "أعتقد أن أوريجي سيحصل على حفل وداع خاص، إنه واحد من أهم اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق".
وأضاف: "لقد كان ولا يزال من دواعي سروري العمل معه، وهذا يبدو غريبًا تمامًا مع كمية المباريات التي شارك فيها، ولكن العمل معه متعة خالصة".
وواصل: "هو يستحق أن يكون كل شيء جيدًا بالنسبة له، أتمنى له أينما ذهب أن يكون ناجحًا بنسبة 100%"
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب البلجيكي مع ليفربول في 30 يونيو 2022.
#كلوب يؤكد رحيل البلجيكي #ديفوك عن صفوف الريدز(فيديو)#البيان_الرياضيhttps://t.co/7kVTNVnhHu pic.twitter.com/2gpP4MApXs— البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 22, 2022