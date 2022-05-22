كلوب يؤكد رحيل البلجيكي ديفوك عن صفوف الريدز(فيديو)

المصدر: البيان

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أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول رحيل الدولي البلجيكي، ديفوك أوريجي، عن صفوف الريدز

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ولفرهامبتون: "أعتقد أن أوريجي سيحصل على حفل وداع خاص، إنه واحد من أهم اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق".

وأضاف: "لقد كان ولا يزال من دواعي سروري العمل معه، وهذا يبدو غريبًا تمامًا مع كمية المباريات التي شارك فيها، ولكن العمل معه متعة خالصة".

وواصل: "هو يستحق أن يكون كل شيء جيدًا بالنسبة له، أتمنى له أينما ذهب أن يكون ناجحًا بنسبة 100%"

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب البلجيكي مع ليفربول في 30 يونيو 2022.

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