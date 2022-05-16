بعد التأهل للنهائي الإفريقي.. مدرب وفاق سطيف يوجه رسالة للاعبي الأهلي (فيديو)

المصدر: البيان

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تواجد داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف الجزائري، في غرف خلع ملابس الأهلي المصري، عقب نهاية مباراة الفريقين، من أجل توجيه رسالة للاعبي الفريق الأحمر.

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على وفاق سطيف بالدور نصف النهائي من البطولة القارية، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة 0/4 لصالح الأهلي، فيما انتهت مباراة العودة التي لعبت في الجزائر بالتعادل الإيجابي بينهما 2/2.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لنوفيتش داخل غرف خلع ملابس الأهلي عقب نهاية المباراة، ظهر خلاله مدرب الفريق الجزائري يتحدث إلى لاعبي الفريق المصري، وقال لهم: "أتمنى أن تحققوا اللقب الإفريقي الثالث على التوالي".

وتابع: "فخورون باللعب ضدكم في بطولة إفريقيا، حظ موفق".

ورد لاعبو الأهلي على رسالة نوفيتش بتصفيق حار، ووجهوا له التحية على كلماته التحفيزية لهم.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو الجاري، وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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