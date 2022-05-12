رحيمي يتحدى مشجع ويعده بقميص الزعيم (فيديو)

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تحدى المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، المشجع المعروف على منصة تويتر باسم د/العملاق وأشتهر بتغريداته ضد الفريق البنفسجي، وتوقع فوز الجزيرة على العين وتأجيل حسم اللقب.

وبعد المباراة ظهر رحيمي بمقطع فيديو متداول وهو يحتفل بطريقه قلد فيها المشجع في حين كتب الأخير: "يصير خير، الحرب لا تزال مستمرة في المواجهات المقبلة".

ورد رحيمي: "صدقني راح تنتظر كثير، شو رأيك تحضر مباراة الاحتفالية وأهديك قميص الزعيم؟".

وردت جماهي العين على مقطع الفيديو بأيقونات الوجوه الضاحكة والساخرة، وهي تناكف المشجع الذي لاذ بالصمت.

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