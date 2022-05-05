زوجة دانيلو تستأثر بقميصه في النهائي (فيديو)

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يبدو أن زوجة مدافع نادي العين الكولومبي دانيلو أربوليدا، كانت سباقة في طلب قميص زوجها الذي ارتداه في مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين لتستأثر به وحدها.

ويوضح مقطع فيديو متداول هذا الأمر، حيث يظهر اللاعب وهو يعرب عن أسفه لعدم تلبيته

طلب أحد المشجعين لقميصه بالإشارة إلى زوجته باعتبارها سباقة في طلب القميص.

وفي خضم احتفالات الجماهير مع لاعبي فريقها بالبطولة داخل ملعب المباراة بإستاد محمد بن زايد، كان للمشجعين في المدرجات مواقف ومشاهد وهوايات خاصة كتصوير بعض النجوم أثناء احتفالهم بالبطولة أو المطالبة بقمصانهم للذكرى، وغير ذلك من الهوايات التي يحرص عليها الجمهور عقب كل انتصار أو بطولة.

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