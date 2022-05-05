بدون صلاح وماني.. ليفربول يعلن عن قميصه للموسم الجديد (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن زيه الرسمي الجديد للموسم المقبل 2023/2022.

وكشف ليفربول عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الريدز خلال الموسم المقبل، من خلال فيديو تشويقي.

جاء القميص الذي تم صناعته من قبل شركة "نايكي" الراعي الرسمي للريدز باللون الأحمر المعتاد، دون وجود أي تفاصيل جديدة على التصميم باستثناء فقط وجود أسامي الرعاة الرسميين للنادي في نواحي متفرقة من وجهة القميص، بالإضافة إلى نقوش بسيطة.

ولم يتواجد نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، في الفيديو التشويقي للإعلان عن القميص الجديد للريدز، في ظل التكهنات التي تفيد بإمكانية رحيلهما عن ليفربول في الفترة المقبلة، لاقتراب نهاية تعاقدهما مع النادي الإنجليزي.

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