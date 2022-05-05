فرحة ماجد بتتويج العين (فيديو)

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تفاعلت جماهير العين مع فرحة الطفل ماجد من أصحاب الهمم، الذي كاد يطير فرحاً بعد تصدي حارس العين خالد عيسى لركلة الترجيح الأخيرة والحاسمة أمام شباب الأهلي، ليتوج «الزعيم» بلقب كأس رابطة المحترفين للمرة الثانية من 14 مشاركة سابقة له بهذه المسابقة في عهد الاحتراف، حيث كانت المرة الأولي التي حقق فيها اللقب موسم 2009/2008.

وظهر الطفل العيناوي في مقطع فيديو متداول بمنصة «تويتر» وهو يشاهد ركلات الترجيح من خلال الهاتف ويغنى متفائلاً، ولم يلبث أن أحتفل وهو يردد «الزعيم فاز مبروووك كفو يا العيناوية، كفو يا الزعيم».

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