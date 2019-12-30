موقف طريف.. مدافع يخرج حكماً من المباراة في الدوري السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

في موقف طريف ونادر تعرض حكم المباراة السلوفاكي إيفان كروزلياك لإصابة قوية سقط على إثرها أرضاً بعد اشتباك عنيف وغير مقصود مع لاعب نادي العدالة السعودي.

وكان الحكم السلوفاكي يدير المباراة التي جمعت بين نادي الهلال ونادي العدالة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 68 من المباراة ركض مدافع نادي العدالة باتجاه الكرة دون أن ينتبه للحكم واصطدم معه أثناء محاولته قطع الكرة في إحدى هجمات نادي الهلال.

وجرت محاولات من الجهاز الطبي لإسعاف حكم المباراة وتمكينه من متابعة التحكيم إلا أن المحاولة فشلت نتيجة للإصابة القوية وتم الاستعانة بحكم ثان هو السعودي خالد الصلوي، لاستكمال المباراة.

ويذكر أن الهلال حقق الفوز على العدالة بسباعية دون رد.