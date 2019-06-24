شاهد أسهل طريقة لتقشير الثوم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حقق مقطع فيديو قصير نشرته مغردة يحمل حسابها اسم "في بيستينيز" عبر تويتر ما يزيد عن 13 مليون مشاهدة، بعدما أظهرت فيه أسهل وأسرع طريقة لتقشير الثوم.

وقالت السيدة في الفيديو:" بما أنني أقوم بإعداد الكثير من الأطباق الكورية، فإن تلك هي الطريقة الفضلى لتقشير الثوم". ويظهرها المقطع تدفع سكيناً رفيعاً داخل فصّ الثوم من داخل البصيلة وسحبه للخارج من دون قشر.

واستجاب الروّاد للمقطع بسيل من التعليقات والصور المعبرة عن الإعجاب. ونشر أحدهم تغريدةً تقول: " لست واثقاً كيف لم يخطر لي الأمر من قبل، وأتحسّر على كمّ الثوم الذي لم أستهلكه كل تلك السنوات.. ليتني عرفت هذه الطريقة من قبل".