بالفيديو.. إبراهيموفيتش يبهر في تسجيله هدفه الـ 500

المصدر: البيان الالكتروني

زلاتان إبراهيموفيتش يسجل هدف الـ 500 ويلتحق بميسي ورونالدو

سجل اللاعب السويد زلاتان إبراهيموفيتش هدفه الـ 500 في مسيرته الرياضية خلال اللقاء الذي خاضه مع ناديه لوس أنجلس جالاكسي أمام تورنتو.

وتمكن تورونتو من الفوز بخمسة أهداف كاملة مقابل ثلاثة أهداف السبت ضمن منافسات الدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم، ولكن هذا الإنهزام لم يمنع اللاعب السابق لنادي باريس سان جيرمان من الاحتفال بإنجازه على حسابه في موقع تويتر.

وسجل إبراهيموفيتش هدفه الـ 500 بطريقة فنية رائعة عن طريق مقصية "علامة زلاتان".

وانضم السويدي البالغ من العمر 36 عاما إلى قائمة اللاعبين الضيقة الذين سجلوا 500 هدفا، والتي تضم كلا من لاعب برشلونة ليونيل ميسي ومهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ليصبح ثالث لاعب على الملاعب يسجل هذا العدد من الأهداف.

وسجل زلاتان 156 هدفًا لباريس سان جيرمان و66 لإنترميلان و56 لميلانو و48 لأياكس و29 لمانشستر يونايتد و26 ليوفنتوس و22 لبرشلونة و18 لمالمو السويدي، بالإضافة إلى 62 هدفًا لمنتخب بلاده و17 هدفا مع ناديه الحالي، حسب "يورونيوز"