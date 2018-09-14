(فيديو) رونالدو يتحوّل إلى تقليد الصحافة لمداواة جراحه في الكالشيو

المصدر: البيان الالكتروني

نشر موقع "ItalianFootballTV" عبر حسابه على حسابه "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه رونالدو، خلف أحد الصحفيين محاولا تقليده بطريقة ساخرة في مشهد طريف.

وكان الصحفي يتحدث عقب حصة تدريبية عن استعدادات يوفنتوس لمواجهة ضيفه ساسولو ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويواجه يوفنتوس ضيفه ساسولو، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الكالتشيو، بينما يبحث الدون عن باكورة أهدافه في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فهل ينوي رونالدو التحول إلى الصحافة بعد توديعه كرة القدم؟ أم هي سخرية يحاول بها تغطية اخفاقاته حتى الآن في الدوري الإيطالي؟