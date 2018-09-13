شاهد.. مهارات خليفة رونالدو في الريال

المصدر: البيان الالكتروني

نشر ريال مدريد مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، يظهر فيه المهاجم الموهوب فينيسيوس وهو يسجل هدفا بتسديدة "مقصية" رائعة، بعد أن روض الكرة بمهارة على صدره.

ويلعب المهاجم البرازيلي الشاب حتى الآن مع الفريق الرديف لريال مدريد "الكاستيا"، ونجح في تسجيل هدفين له في لقاء "ديربي" العاصمة مدريد للشباب ضد أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل (2-2).

ويرى الكثير من المراقبين أن فينيسيوس جونيور لديه كل الإمكانيات لكي يصبح في المستقبل القريب خليفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، مقابل 112 مليون يورو.

واستغل فينيسيوس، حسب "روسيا اليوم"، غياب معظم لاعبي الميرنجي لانشغالهم مع منتخبات بلادهم، لاستعراض مهاراته الكروية خلال مشاركته في تدريبات مع الفريق الأول.

يذكر ان فينيسيوس جونيور (18 عاما) انضم إلى صفوف الفريق الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد قضاء عامين على سبيل الإعارة مع ناديه فلومينينسي، مقابل 45 مليون يورو.