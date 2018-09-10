(فيديو) سقطة الشاطر بعشر يا مورينيو!

المصدر: البيان الالكتروني

تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لموقف محرج بعد خسارة إنجلترا أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد في بطولة دوري الأمم الأوروبية، السبت، بعد أن سقط إثر محاولته التخلص من المعجبين الذين أرادوا التقاط صور معه.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الصحف الأوروبية وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مورينيو بينما كان يهم بمغادرة ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، وهو يحاول تجنب المعجبين الذين أرادوا التقاط صور معه.

وبينما كان يحاول المدرب البرتغالي تجاوز الحواجز، سقط أرضاً، ليقوم أحد رجل الأمن في الملعب بمساعدته على النهوض، قبل أن يتابع طريقه إلى الخارج.

لا يمر مورينيو بأفضل فتراته مع اليونايتد إذ يحتل المركز العاشر بعد أن حصد 4 نقاط في ست مباريات خاضها، إذ فاز بمواجهتين وخسر مثلهما في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الأولى، حسب "سي. ان. أن"، التي يتعرض فيها المدرب البرتغالي لمثل هذا الموقف المحرج منذ أن دخل عالم التدريب مسطراً العديد من الإنجازات التي ستبقى تجعله من أفضل المدربين في تاريخ اللعبة.