(فيديو) هدف العاجي سيري الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس

المصدر: البيان الالكتروني

فاز العاجي جان ميشيل سيري متوسط ميدان فولهام، بجائزة أفضل هدف لشهر أغسطس، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، حسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء هدف النجم العاجي من تسديدة صاروخية رائعة لا تصد ولا ترد في مرمى بيرنلي، خلال اللقاء الذي أقيم في الـ 26 من الشهر الماضي، لحساب المرحلة الثالثة من "البريمير ليغ".

وانتهت المواجهة بفوز فولهام بأربعة أهداف لهدفين.

تجدر الإشارة إلى أن سيري، الذي كان قريبا من الانتقال إلى برشلونة صيف العام الماضي، انضم إلى فولهام في الميركاتو الصيفي الأخير، قادما من نيس الفرنسي.