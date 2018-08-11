شاهد.. روعة احتفالات عميد الأندية الجزائرية بعيد تأسيسه الـ 97

المصدر: البيان الالكتروني

أقام أنصار نادي عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر، الثلاثاء الماضي، احتفالا كبيرا بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيسه. الجزائرية.

وانطلقت الاحتفالات الساعة التاسعة ليلا، بساحة “الكيتاني” بباب الواد (غربي العاصمة)، معقل أنصار مولودية الجزائر.

وقد تأسس مولودية الجزائر بتاريخ 7 أغسطس 1921، بالعاصمة الجزائرية، وهو اول ناد جزائري يؤسس بعيداً عن الوصاية الفرنسية التي كانت تحتل الجزائر.

يذكر أن انصار عميد الأندية الجزائرية يلقبون بـ "الشناوة" وهي كلمة منحوتة للهجة الجزائرية من الكلمة الفرنسية (Les Chinois)، ومعناها (الصينيون) في دلالة على كثرة أنصاره في الجزائر.