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شاهد.. ماذا فعلت مكة بعد تتويج صلاح هدافاً للدوري الانجليزي؟

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شاركت "مكة" ابنة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 32 هدفًا فى "البريميرليغ".

وأخذت مكة تداعب الكرة على خط التماس حتى وصلت بها إلى منتصف الملعب، ثم داعبها صلاح بالكرة فيما تلاحقها كاميرات الصحافة والإعلام وسط تحية الجمهور الانجليزي.

وتسلم محمد صلاح، جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي، كهداف للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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