لحظة تتويج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي

تسلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فى الموسم الحالى 2017/2018.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر ليقود الريدز للفوز على ضيفه برايتون، بنتيجة 4/0، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى.

وقام كيني دالجليش أسطورة ليفربول بتكريم محمد صلاح الذى كان برفقة ابنته مكة عقب انتهاء المباراة، وذلك عقب فوزه بجائزتي أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي من قبل رابطتي المحترفين والنقاد الرياضيين، كما تسلم جائزة الحذاء الذهبي للبريميرليغ.

وأصبح محمد صلاح أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.