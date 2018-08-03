(فيديو) حارس مرمى يدلي بحديث صحافي خلال سريان المباراة

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبراد غوزان، حارس مرمى أتالانتا يونايتد الأميركي، الذي كان يحرس مرمى فريق نجوم الدوري الأمريكي في مباراته الودية أمس ضد يوفنتوس الإيطالي، حيث دخل به التاريخ بفضل التجربة الفريدة من نوعها التي عاشها خلال مباراة السيدة العجوز.

فقد كان الحارس الأميركي براد يجيب خلال سريان المباراة عن أسئلة إعلاميي إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية الناقلة للمباراة، مستعينا بميكروفون صغير كان بحوزته، حيث روى نظرته لمجريات اللقاء على المباشر مثلما يوضحه مقطع الفيديو المرفق.