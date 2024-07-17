ساوثغيت يستقيل من منصبه مدرباً لإنجلترا

المصدر: لندن - أ ف ب

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أعلن غاريث ساوثغيت، أمس، استقالته من منصبه مدرباً لمنتخب إنجلترا لكرة القدم بعد يومين من الخسارة أمام إسبانيا 1-2 في المباراة النهائية لكأس أوروبا على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال ساوثغيت البالغ من العمر 53 عاماً في بيان «حان وقت التغيير وبداية فصل جديد. المباراة النهائية الأحد في برلين ضد إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا».

وتداولت وسائل الإعلام الخلفاء المحتملين لساوثغيت على الفور، حيث تطرقت إلى مدرب نيوكاسل إدي هاو، واثنين من المدربين السابقين لتشلسي، غراهام بوتر والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام إن ساوثغيت «جعل المهمة المستحيلة ممكنة».

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