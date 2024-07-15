"الماتادور" يُطيح بأحلام إنجلترا ويُتوج بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه

المصدر: البيان

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أطاح منتخب إسبانيا "الماتادور" بأحلام منتخب إنجلترا، وتُوج بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية برلين في نهائي أمم أوروبا "يورو 2024".

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد آداء حذر ومرتبك، حتى تمكن لاعب "الماتادور" نيكو ويليامز من خطف هدف التقدم في الدقيقة "47"، للمنتخب الإسباني، وعادل كول بالمير النتيجة للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة "73"، وأضاف ميكيل اويارزابال الهدف الثاني للماتادور في الدقيقة "86".

وباللقب الرابع ينفرد المنتخب الإسباني بالرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب، بعدما توج باللقب في أعوام 1964 و2008 و2012.

وضمن بذلك الحصول على الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بـ28 مليونا و250 ألف يورو.

وأكد اتحاد الكرة الإسباني قبل البطولة أن 30% من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن نتيجة النهائي، على أن ترتفع النسبة إلى 40% حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الـ26 بقائمة إسبانيا على 11 مليونا و300 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف يورو لكل لاعب، بجانب نسبة أخرى سيتم صرفها لأعضاء الجهاز الفني.

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