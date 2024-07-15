لامين يامال أصغر لاعب يشارك في نهائي أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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أضاف لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، رقما جديدا بأسمه حينما أصبح أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد يوم واحد من بلوغه عامه السابع عشر.

ونجح يامال في أن يصبح أصغر لاعب في نهائي البطولة، بعامين أقل من البرتغالي ريناتو سانشيز الذي شارك في مواجهة نهائي عام 2016 مع منتخب بلاده أمام فرنسا بعمر 18 عاما و326 يوما.

وكان يامال قد أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة، حينما شارك في مواجهة كرواتيا الأولى بالبطولة، كما أنه أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في البطولة بعمر 16 عاما و362 يوما في قبل النهائي أمام فرنسا.

وشارك اللاعب في جميع مباريات المنتخب الإسباني في البطولة، كما أنه شارك في عمر أصغر من الأسطورة البرازيلية بيليه، والذي شارك في بطولة كأس العالم 1958 بعمر 17 عاما و249 يوما، كما أن بيليه كان أكبر من يامال حينما سجل هدفه الأول في البطولة.

وهنأت مؤسسة بيليه يامال على إنجازاته، وأعربت عن أملها في أن تكون تلك مجرد بداية فقط لموهبة واعدة.

وشارك يامال للمرة الأولى مع فريقه برشلونة في عمر 15 عاما وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الإسباني في المباراة التي فاز فيها الفريق على جورجيا 7/1، وذلك بعمر 16 عاما و57 يوما.

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