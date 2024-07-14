التشكيلة الأساسية لمواجهة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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أجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تغييرين على تشكيلته الأساسية لمباراة نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الأحد أمام إنجلترا.

وعاد المدافعان داني كاربخال وروبن لي نورماند من الإيقاف، بعد غيابهما عن مباراة قبل النهائي التي فازت فيها إسبانيا على فرنسا، ليلعبا بدلا من ناتشو وخيسوس نافاس.

ويلعب داني أولمو أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعد تعرض بيدري لإصابة في الركبة خلال الفوز على ألمانيا البلد المضيف في دور الثمانية.

وسجل أولمو هدفا وصنع آخر ليساعد إسبانيا على تجاوز ألمانيا كما سجل هدف الفوز ضد فرنسا.

وقرر مدرب منتخب إسبانيا دي لا فوينتي خوض النهائي بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: إيمريك لابورت، لو نورماند، داني كارفاخال، ومارك كوكوريا.

في خط الوسط: فابيان رويز، رودريغو، داني أولمو.

في خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين جمال، وألفارو موراتا.

وبلغت إنجلترا النهائي الثاني لها على التوالي بعدما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 في الدور نصف النهائي، فيما حجزت إسبانيا مقعدها في النهائي للمرة الأولى منذ العام 2012 عندما توجت بلقبها الثالث، بفوزها على فرنسا 2-1.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

وقرر الإنجليزي ساوثغيت، الاعتماد على الأسماء التالية:

حارس مرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جون ستونز، جويهي، وكايل ووكر، ولوك شو.

خط الوسط: بوكايو ساكا، كوبي ماينو، وديكلان رايس.

خط الهجوم: فيل فودين، جود بيلينجهام، وهاري كين.

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