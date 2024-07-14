مدرب إسبانيا يطلب من لاعبيه هذا الأمر قبيل مواجهة إنجلترا في نهائي "يورو 2024"

المصدر: وكالات

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طالب مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي لاعبيه بصناعة التاريخ لبلادهم عندما يواجهون إنجلترا في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وتبحث إسبانيا عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي المرتقب: "إنه جيل رائع (الجيل الحالي لمنتخب إسبانيا)، العديد منهم مروا بمستويات شبابية ناجحة وهذا عادة ما يبشر بالخير للنجاح".

وتابع "نريد أن نبدأ في صناعة التاريخ. لقد صنعنا التاريخ بالفعل في طريقنا إلى (النهائي).. أثق في مستقبل عظيم، هناك حاضر ومستقبل".

ولن تكون مهمة إسبانيا سهلة في نهائي "يورو 2024"، حيث تصطدم بمنتخب إنجلترا الذي يعج بالنجوم ويتطلع لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم.

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