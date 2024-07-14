ملك إسبانيا يعتزم لقاء لاعبي الماتادور في غرفة خلع الملابس

المصدر: د ب ا

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يتطلع ملك إسبانيا فيليب السادس للتوجه إلى غرفة خلع الملابس لمنتخب الماتادور عقب المواجهة أمام إنجلترا مساء اليوم الأحد على الاستاد الأولمبي في برلين في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) للتعبير عن إعجابه بأداء منتخب بلاده في البطولة القارية.

وذكرت صحيفة "آس" اليوم الأحد أن ملك إسبانيا تقدم بطلب في هذا الصدد لاتحاد الكرة الإسباني، بصرف النظر عن محصلة المباراة النهائية.

وتواجد الملك فيليب السادس في البطولة وحضر المباراة التي فازت فيها إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد، كما أبدى إعجابه بمستوى فريقه أمام ألمانيا في دور الثمانية، كما يرغب في شكر الفريق على صناعة حالة من الشغف في جميع أنحاء إسبانيا.

وسيحضر الملك فيليب السادس المباراة أمام إنجلترا رفقة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الرياضة بيلار اليجريا، بحسب صحيفة "آس".

وفي المعسكر المقابل سيحضر ويليام أمير ويلز ورئيس اتحاد كرة القدم في بلاده المباراة رفقة كير ستارمر رئيس الوزراء، وذلك بعد حضوره المواجهة أمام الدنمارك.

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