مكافآت مالية ضخمة تنتظر لاعبي إسبانيا حال التتويج بلقب يورو 2024

المصدر: د ب ا

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خصص الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة للاعبي المنتخب الوطني الأول حال فوزهم بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

ويلتقي المنتخب الإسباني مساء اليوم الأحد نظيره الإنجليزي على الاستاد الأولمبي في برلين في نهائي البطولة.

وحقق الماتادور الإسباني الفوز في جميع مبارياته الست حتى الآن، وحال تفوقه على الأسود الثلاثة سيضمن الحصول على الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بـ28 مليونا و250 ألف يورو.

وأكد اتحاد الكرة الإسباني قبل البطولة أن 30% من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن نتيجة النهائي، على أن ترتفع النسبة إلى 40% حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الـ26 بقائمة إسبانيا حال التتويج باللقب على 11 مليونا و300 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف يورو لكل لاعب، بجانب نسبة أخرى سيتم صرفها لأعضاء الجهاز الفني.

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