«الماتادور».. مواجهة صعبة أمام «الأسود الثلاثة» بنهائي «يورو 2024» اليوم

المصدر: ألمانيا - د ب أ

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يلتقي المنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة» نظيره الإسباني «الماتادور»، اليوم الأحد، في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» المقامة في ألمانيا، بحثاً عن التتويج بأول لقب في بطولة كبرى منذ 58 عاماً، وحسم المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت مكانه في المباراة النهائية، بعد فوز صعب على المنتخب الهولندي في الدور قبل النهائي، بينما تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي.

وبعد تأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولة أمم أوروبا، وكان المنتخب الإنجليزي فشل في التتويج بيورو 2020، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي في ملعب ويمبلي.

وتحسن أداء المنتخب الإنجليزي رويداً رويداً طوال منافسات البطولة، ولكن تبقى الكثير من الشكوك قائمة فيما يتعلق بقدرة الفريق على التتويج باللقب، ولكن وبعد بطولة صعبة لا يمكن أن يواجه المنتخب الإنجليزي منافساً أصعب من المنتخب الإسباني، الذي سيواجهه في المباراة النهائية.

ولا يزال المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب في النسخة الحالية من البطولة، حيث فاز بكل مبارياته بالبطولة حتى الآن، وتمكن من إخراج المنتخب الألماني، منتخب البلد المضيف، كما تمكن من إخراج منتخب فرنسا، الذي كان مرشحاً لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة.

وأصبح المنتخب الإسباني أول فريق يفوز في ست مباريات بنسخة واحدة من البطولة، ويمكنه أن يحصد لقبه الرابع- والانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب، بعدما توج باللقب في أعوام 1964 و2008 و2012.

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