صراع ناري بين كين وأولمو للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لـ"يورو 2024"

المصدر: وكالات

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يتنافس هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، وداني أولمو، لاعب المنتخب الإسباني، على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأكثر لاعب يسجل أهدافا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، عندما يلتقي المنتخبان غدا الأحد في نهائي البطولة.

ولكن قد تشهد البطولة تكرارا لما حدث في نسخة 2012، حيث تعادل ستة لاعبين في صدارة ترتيب الهدافين ولكل منهم ثلاثة أهداف.

وسجل كل من كين وأولمو ثلاثة أهداف، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله أربعة لاعبين آخرين، ولكن ودعت منتخباتهم البطولة وهم : كودي جاكبو (هولندا) ، وجمال موسيالا (ألمانيا)، وإيفان شرانز (سلوفاكيا)، وجيورجيس ميكاوتادزي (جورجيا).

وأكد يويفا أنه سيتم احتساب الأهداف التي سجلت فقط لحسم الفائز بجائزة الحذاء الذهبي، ولن يتم الرجوع لصناعة الأهداف أو دقائق اللعب كعوامل ترجيح في حال التعادل في عدد الأهداف .

ويمكن لكين أن يضيف جائزة الهداف للجائزة التي حصدها في كأس العالم 2018، عندما سجل ستة أهداف، وأيضا لجائزة هداف الدوري الألماني التي حصدها في الموسم الماضي عندما سجل 36 هدفا مع بايرن ميونخ.

وفي حال الفوز بلقب البطولة القارية، سيحصد كين أول لقب له في مسيرته، فيما سيكون هذا اللقب هو أكبر لقب يتوج به أولمو، الذي فاز بألقاب مع دينامو زغرب ولايبزج.

وقال أولمو :"لا يهمني إذا سجلت الهدف أو سجله أونا سيمون (حارس المرمى)، طالما أننا نحقق الفوز".

ويتواجد أيضا الإسباني فابيان رويز والإنجليزي جود بيلينجهام في وضع جيد للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، حيث سجل كل منهما هدفين، أو ربما يظهر هداف جديد في المباراة مثلما حدث في كأس العالم 2022 عندما سجل الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية.

وسيظل إنجاز النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني قائما، حيث سجل أكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة فقط، عندما سجل تسعة أهداف في نسخة 1984 ، كما يظل إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو قائما، حيث أنه الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا برصيد 14 هدفا.

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