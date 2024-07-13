معارك ثنائية بين لاعبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي " يورو 2024"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة )بنظيره الإسباني(الماتادور) غدا الأحد في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقامة في ألمانيا ،بحثا عن التتويج بأول لقب في بطولة كبرى منذ 58 عاما.

وحسم المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، مكانه في المباراة النهائية بعد فوز صعب على المنتخب الهولندي في الدور قبل النهائي، بينما تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي.

وفي الأسطر التالية تلقي وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) نظرة على المعارك الثنائية المنتظرة بين لاعبي المنتخبين في المباراة النهائية، والتي من الممكن أن تحسم نتيجة اللقاء.

هاري كين ضد أيمريك لابورت

مازال بإمكان هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، أن يفوز بجائزة الحذاء الذهبي إذا سجل في المباراة النهائية - وهذا رغم الانتقادات التي وجهت لأدائه في البطولة. وذلك بعدما سجل 44 هدفا في 45 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي.

ودخل كين نهائيات بطولة أمم أوروبا وهو في مستوى جيد ولكن يبدو أنه لم يكن في كامل لياقته البدينة، وتم استبداله في نصف مباريات المنتخب الإنجليزي الست التي خاضها بالبطولة.

وسيواجه كين نظيره لابورت، أحد المدافعين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة، كما أنه فاز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، قبل أن ينضم للنصر السعودي، بالإضافة إلى أنه قدم عروضا قوية مع المنتخب الإسباني في يورو 2024.

فيل فودين ضد رودري

ورغم ترديد عبارة "فيل فودين لا يمكن إيقافه" في كافة المدن والملاعب التي استضافت إنجلترا في يورو 2024، لم يرتق اللاعب إلى مستوى هذه العبارة إلا في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الهولندي.

وبعد أن تم إنقاذ تسديدته من على خط المرمى، سدد فودين كرة أخرى اصطدمت بالعارضة للمرة الثانية في البطولة، وذلك بعد الاعتماد عليه في دور محوري أكثر عقب قيام ساوثجيت بالاعتماد على ثلاثة مدافعين بداية من دور الثمانية.

ويحتاج فودين ليكون في أفضل حالاته لكي يتفوق على زميله بفريق مانشستر سيتي رودري، الذي أظهر لماذا يتم اعتباره واحدا من لاعبي النخبة في مركز خط الوسط المدافع في العالم في السنوات الأخيرة.

بوكايو ساكا ضد مارك كوكوريلا

ومن بين الحلول الهجومية الأخرى التي يعتمد عليها ساثوجيت في التشكيل، هو بوكايو ساكا، جناح فريق أرسنال، والذي تألق في البطولة المقامة في ألمانيا.

وعلى الأرجح سيلعب ساكا ضد كوكوريلا من بداية المباراة النهائية، حيث حجز الظهير الأيسر لفريق تشيلسي مركز الظهير الايسر في دفاع المنتخب الإسباني، الذي ضم لاعبين كبار في الماضي، ولكن لا يوجد أي شك في أنه سيكون منافسا صعبا أمام ساكا.

وسجل ساكا هدف تعادل المنتخب الإنجليزي أمام هولندا في الوقت القاتل، قبل أن يسجل ركلة الترجيح الحاسمة في ركلات الترجيح، ويأمل في أن يكون بنفس التأثير في المباراة النهائية ببرلين.

ديكلان رايس ضد داني أولمو

يعد أولمو اللاعب الوحيد الذي يمكنه التغلب على كين والفوز بجائزة الحذاء الذهبي، حيث سجل مهاجم لايبزج الألماني ثلاثة أهداف أيضا، كما صنع هدفين ليتفوق على كين حاليا.

وسيكون أولمو /26 عاما/ لاعبا رئيسيا لتوازن هجوم إسبانيا، ومما لاشك فيه أن رايس، لاعب وسط أرسنال، حريص على وقف انتشار المنتخب الإسباني في وسط الملعب.

وتمكن رايس /25 عاما/ من قطع مسافة أكبر من أي لاعب آخر بالبطولة، كما أنه أكثر لاعب استطاع استعادة الكرة، ويجب عليه أن يبذل أقصى جهد له لإيقاف أولمو.

لوك شاو ضد لامين يامال

كان يامال هو نجم البطولة المقامة في ألمانيا. وفي عمر 16 عاما فقط أصبح أصغر لاعب يلعب في بطولة أمم أوروبا، أما الهدف الرائع الذي أحرزه في شباك المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي، جعله أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في تاريخ البطولة.

وسيكون إيقاف يامال مهمة صعبة على عاتق لوك شاو، الذي استعاد لياقته وشارك مرتين كبديل في مباراتين، منذ إصابته في أربطة الركبة في فبراير.

ولعب كيران تريبيير كظهير أيسر منذ بداية البطولة، ولكن هناك شكوكا حول جاهزيته البدنية لخوض اللقاء، مما يعني أن شاو قد يعود للتشكيل الأساسي في الوقت المناسب بالنسبة لساوثجيت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز