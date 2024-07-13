لامين يامال يرفض مقارنته بالساحر ميسي

المصدر: وكالات

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يرى لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم، أنه لا توجد أي فائدة من مقارنته بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال يامال، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ17 اليوم السبت، لصحيفة "ماركا" الإسبانية :"أحاول أن أكون نفسي. في النهاية، لن يكون من المفيد أن أقارن نفسي بأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لأنه لن يكون هناك أحد مثله".

ويستعد يامال، مع زملائه بالمنتخب الإسباني (الماتادور) لمواجهة نظيره الإنجليزي (الأسود الثلاثة) غدا الأحد في المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي يستضيفها الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وبعد أن سجل هدفا في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي، أصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدفا، ودائما ما تتم مقارنته بميسي.

وانتشرت صورة تظهر ميسي، عندما كان يبلغ 20 عاما، وهو يبتسم للطفل الرضيع، لامين يامال، أثناء الاستحمام.

وقال جناح فريق برشلونة فيما يتعلق بأوجه التشابه بينهما :" أحاول أن أكون نفسي لكي يتذكرني الناس كلامين يامال. هذا كل ما في الأمر".

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