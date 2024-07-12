المستشار الألماني يحضر المباراة النهائية لـ"يورو 2024"

المصدر: وكالات

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قال فولفجانج بوشنر نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيحضر المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي تقام بعد غد الأحد بالملعب الأولمبي ببرلين، وتجمع بين إسبانيا وإنجلترا.

وحضر شولتس بالفعل مباراتين للمنتخب الألماني أمام الدنمارك في دور المجموعات، وأمام إسبانيا في دور الثمانية، والتي شهدت خروج المنتخب الألماني بعد الخسارة في وقت متأخر من الوقت الإضافي.

واستخلص المستشار الألماني نتائج إيجابية من البطولة حتى الآن.

وقال بوشنر :"أظهرت اليورو أن الرياضة يمكنها أن تجلب الناس سويا. نحن ممتنون للجماهير من جميع أنحاء أوروبا لاحتفالهم في الشوارع، والغناء، والرقص على أنغام الساكسفون أو القفز يمينا ويسارا".

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