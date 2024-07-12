يويفا يبدي رضاه عن تنظيم يورو 2024 ويعرب عن انزعاجه من ظاهرة "رونالدومانيا"

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة أنه حقق رصيدا إيجابيا من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا قبل المباراة النهائية للبطولة بعد غد الأحد بين إسبانيا وإنجلترا على الاستاد الأولمبي في برلين.

وقال مارتين كالين رئيس قسم المسابقات بيويفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة "نشعر برضا تام عن كيفية سير البطولة، تواجدت أعداد غفيرة للغاية من الجماهير هنا في ألمانيا من كافة أنحاء أوروبا، الذين جاءوا إلى هنا في سلام واحتفلوا وشجعوا فرقهم".

وأضاف "التنظيم كان جيدا للغاية، المباريات كانت جيدة، كان هناك بعض المفاجآت".

وأشار كالين إلى أن وقائع اقتحام الملاعب بواسطة المشجعين كانت "مزعجة للغاية" وأن بعض هذه التصرفات كانت ذات طابع تجاري، وهناك من تلقى المال من أجل القيام بذلك.

وأكد أن ظاهرة "رونالدومانيا" كانت سببا في بعض وقائع اقتحام الملاعب، في إشارة إلى قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة في كأس أمم أوروبا.

وأوضح "رونالدو نجم كبير يلهب حماس الناس كثيرا، لذا يرغبون في التقاط الصور /سيلفي/ معه".

وأثنى كالين كذلك على نظام خطوط السكك الحديدية في ألمانيا رغم الانتقادات التي طالت هذا القطاع بعد تأخر رحلة منتخب هولندا إلى دورتموند لمواجهة إنجلترا في المربع الذهبي.

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