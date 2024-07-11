ضربة موجعة لـ"الماتادور".. شكوك حول مشاركة نافاس في نهائي يورو 2024

المصدر: وكالات

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غاب خيسوس نافاس، مدافع المنتخب الإسباني لكرة القدم، عن تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة المنتخب الإنجليزي يوم الاحد المقبل في المباراة النهائي ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"في ألمانيا.

وكان اللاعب أكمل تدريبا فرديا بعدما تم استبداله في الدقيقة 58 من المباراة، التي فاز بها المنتخب الإسباني (الماتادور) على نظيره الفرنسي(الديوك) 2 / 1 في مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت أول أمس الثلاثاء .

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب سيتمكن من اللحاق بمباراة الأحد أم لا.

وكان نافاس شارك في مركز الظهير الأيمن في المباراة أمام المنتخب الفرنسي، بدلا من دانييل كارفخال، الذي اضطر للغياب عن اللقاء لتراكم الإنذارات.

ولكن من المتوقع أن يعود كارفاخال للتشكيل الأساسي، أمام المنتخب الإنجليزي. ومن المقرر أن يعود أيضا روبين لو نورماند، الذي كان موقوفا أيضا.

يذكر أن نافاس هو آخر لاعب متبقي من المنتخب الذي توج ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا "يورو 2012".

ويحاول لاعبو المنتخب الإسباني عدم الإنشغال باحتمالية التتويج بلقب البطولة ،والتركيز على التحدي الذي ينتظرهم.

وقال المدافع داني فيفيان في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس :"نشعر أننا فائزون كل يوم، ولكن ليس كأبطال أوروبا".

وأضاف :" كانت رحلة صعبة للغاية. نحاول عدم التفكير فيما قد يحدث، بل نركز على تدريباتنا اليومية".

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