موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يستقبل الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، نهائي بطولة يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا مساء الأحد المقبل.

وتأهل منتخب إنجلترا، لنهائي يورو 2024، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب هولندا، في نصف نهائي البطولة، بنتيجة 2 - 1، بينما نجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى النهائي، بعد فوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين مقابل هدف.

ويسعى المنتخب الإسباني، في مباراة الأحد، لتحقيق لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا حيث يتساوى مع ألمانيا، برصيد 3 ألقاب، بينما يحلم منتخب إنجلترا لحصد اللقب للمرة الأولى.

موعد نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا:

يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإسباني في نهائي يورو 2024 هو يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 على الملعب الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة:

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة نهائي يورو 2024 على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناتي beIN Sports Max 1 وكذلك beIN Sports Max 2.

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