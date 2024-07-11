الكشف عن حكم نهائي أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الحكم الفرنسي فرونسوا ليتكسيه هو من سيدير المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بين إسبانيا وإنجلترا، التي تقام الأحد المقبل.

وذكر "يويفا" أن ليتكسيه /35 عاما/ سيدير المباراة النهائية، وسيعاونه كل من الفرنسيين سيريل موجنيه ومهدي رحموني.

وأضاف "يويفا" أن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، سيكون هو الحكم الرابع.

فيما سيكون الفرنسي جيروم بريسار هو حكم تقنية الفيديو المساعد (فار),

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ليتكسيه أدار ثلاث مباريات بدور المجموعات في النسخة الحالية من اليورو وهي مواجهات إسبانيا ضد جورجيا، والدنمارك ضد صربيا، وكرواتيا ضد ألبانيا، وتواجد كحكم رابع في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت يوم 14 يونيو الماضي وجمعت بين ألمانيا واسكتلندا.

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