مواجهات طاحنة بالمربع الذهبي..جدول ومواعيد مباريات نصف نهائي"يورو 2024"

المصدر: البيان

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اختتمت أمس السبت مرحلة الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا، بتأهل منتخبي إنجلترا وهولندا.

وتأهل منتخبا إنجلترا وهولندا إلى الدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2024"، بعد فوزهما على منتخبي سويسرا وتركيا على الترتيب.

انضم منتخبا إنجلترا وهولندا إلى كل من منتخبي إسبانيا وفرنسا، اللذين تأهلا إلى الدور ذاته يوم الأحد، بعد انتصارهما على منتخبي ألمانيا والبرتغال على الترتيب.

نتائج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024":

إسبانيا – ألمانيا (2-1) بعد التمديد

البرتغال - فرنسا (0-0)، ركلات الترجيح (3-5)

إنجلترا – سويسرا (1-1)، ركلات الترجيح (5-3)

هولندا – تركيا (2-1).

الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024":

الثلاثاء 9 يوليو 2024، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

إسبانيا – فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

الأربعاء 10 يوليو 2024، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

هولندا – إنجلترا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

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